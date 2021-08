Wolne media bez Kukiza. "Ma całkowicie zniknąć z przestrzeni publicznej"

- Podobnie jak wielu kolegów Pawła Kukiza jestem bardzo zawiedziona jego postawą. Wczoraj w jeszcze "wolnych mediach" wiele gwiazd, które do tej pory przyjaźniły się z tym politykiem i które deklarowały, że na niego głosowały, odwracało się od niego. Nie sądzę, że taki był cel Pawła Kukiza, który w 2015 roku mówił, że jeżeli kiedykolwiek stanie się politykiem, to będzie mu można "napluć w ryj i mówić do niego: szmato".