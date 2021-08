"Ty gnoju". Janusz Panasewicz bez ogródek o Kukizie

"Zawsze bylem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc.), ale to, co stało się dziś, na oczach ludzi jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju" - napisał bez ogródek wokalista Lady Pank na Facebooku.