Giza ujawnia kulisy pracy w TVP. "Ty jutro nie pracujesz"

- Zmiana była konieczna ze względu na to, że faktycznie należało myśleć o tym, jak oddzielić świat wpływów polityki na świat dziennikarski. Co do samej formy tego, jak to się odbyło, to uważam, że można było zrobić to łagodniej i wtedy byłyby pewnie mniejsze kontrowersje wokół tego. Natomiast zmiana na pewno była konieczna, aby nabrać pewnej nowej formy i wrócić do świata z podręczników dziennikarstwa - bez wpływów, nacisków i politycznych rozgrywek w serwisach informacyjnych – dzieli się swoją opinią prezenter.