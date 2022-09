Gienek Loska zmarł dwa lata temu. Co z jego grobem?

Gienek Loska urodził się na Białorusi, gdzie muzykował już jako dziecko. W latach 90. przeniósł się do Polski. Tworzył własne utwory, jeździł po kraju i grał. Swoje miejsce na dłużej znalazł w Krakowie, później we Wrocławiu. Kiedy w polskiej telewizji rozpoczął się boom na talent show, postanowił brać w nich udział. W 2010 r. zgłosił się do "Mam talent", ale nie odniósł wielkiego sukcesu. Dużo lepiej poszło mu w "X Factor" - wygrał edycję z 2011 r. Udało mu się nagrać płytę, zdobył uznanie i rozpoznawalność.