Gienek Loska nie żyje. Ukochana była przy nim przez cały czas

Historia miłości Gienka i Agnieszki rozpoczęła się w 2003 roku. To właśnie wtedy muzyk poznał swoją drugą połówkę. Uczucie było bardzo silne. Mimo że nigdy nie wzięli ślubu, byli ze sobą do końca i bardzo się kochali.

Gienek Loska nie żyje. Agnieszka była przy nim do końca

"Pół godziny później wyszedł na chwilę przed dom jeszcze odetchnąć, zakręcił się w kółko, widzieli to sąsiedzi, i upadł. Natomiast, ponieważ nie było wiadomo, co mu się stało, pomoc medyczna dotarła bardzo późno. Policja się zainteresowała. Potraktowali go w mało sympatyczny sposób, bo nie wiedzieli, co się dzieje. W momencie od zabrania do pierwszego szpitala potem drugiego szpitala nie postawiono żadnej sensownej diagnozy, co jest kluczowe".