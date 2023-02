Gest wobec ukraińskich fanów Eurowizji. Skorzystają finansowo

Zgodnie z regulaminem każdy kolejny festiwal organizuje kraj ostatniego zwyciężcy. Rok temu w Turynie triumfowała Kalush Orchestra i jej "Stefania", ale ze względu na wojnę w Ukrainie imprezę przeniesiono do Wielkiej Brytanii. To stamtąd pochodzi Sam Ryder, zdobywca drugiego miejsca. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 1980 r., kiedy Izrael, który nie mógł dopiąć swojego budżetu, oddał prawo organizacji Eurowizji Holandii.