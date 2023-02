"Podaj rękę Ukrainie". TVP robi szopkę na rocznicę wybuchu wojny

Gwiazdą wieczoru był polsko-ukraiński zespół Taraka, który stracił 28-letniego wiolonczelistę Dmitrija podczas wojny w Ukrainie. Karol Kus powiedział w rozmowie z Martą Kielczyk: - To, po co tu jesteśmy, to jest walka o wolność, o którą my walczyliśmy wiele lat, o którą walczy teraz Ukraina. Jak można nie podać ręki Ukrainie, tej zmarnowanej kobiecie, bo tak bym ją porównał?