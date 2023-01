"Solidarni z Ukrainą". TVP sama proponowała stawki. "Nie negocjowaliśmy"

Co do wysokości stawek za występ dla poszczególnych gwiazd pojawiają się dziś bardzo rozbieżne relacje. Jak udało nam się ustalić, były to kwestie indywidualne, ustalane przez TVP osobno z każdą z gwiazd. Justyna Steczkowska w wywiadzie dla Plejady mówiła wczoraj, że: "Telewizja Polska zgłosiła się do mojego managementu z prośbą o zagranie koncertu pt. >>Solidarni z Ukrainą<<. Powiedzieli, że nie są w stanie zapłacić pełnych stawek, ale jest to koncert pomimo wszystko o charakterze charytatywnym i czy zgodzę się w nim wystąpić. Powiedziałam — oczywiście, że tak".