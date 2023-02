Eurowizja 2023. Aż uszy więdły. Fatalny poziom i tyrada Edyty Górniak w TVP

Kuba Szmajkowski, podobnie do Urbańskiej, postawił na bardziej taneczny rytm w "You Do Me", ale w przeciwieństwie do niej, wokalnie wypadł lepiej. Nie zmienia to faktu, że młody muzyk był trochę zbyt statyczny na scenie, a jego piosenka, straszliwie generyczna mieszanka popu i R&B, po prostu nie mogła się spodobać widzom.