Ahlena i jej "Booty" wywołała skandal. Rada programowa TVP oburzona, wokalistka reaguje

- Moje pismo dotyczyło czegoś zupełnie innego - tłumaczy. - Chodziło mi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na to, że Ahlena to osoba, która nigdy nie zagrała koncertu, a co w tym kontekście nawet ważniejsze: nie występowała w widowiskach telewizyjnych. Promowanie takiej osoby jako reprezentantki Polski na konkurs Eurowizji nie ma najmniejszego sensu. Ona sobie tam nie poradzi. Bardzo dobrze jej życzę, ale to debiutantka i powinna raczej stawać w szranki w programach przeznaczonych właśnie dla osób debiutujących. A tekst jej piosenki? Owszem, wspomniałem o nim w liście, przedstawiłem też tłumaczenie, ale nie wiem, kto był jego autorem. Z tego, co wiem, udział w przekładzie miał ktoś ze Stanów Zjednoczonych, kto zna tamtejsze realia kulturowe. To, co ja osobiście uważam o tym tekście, nie ma w tej sprawie wielkiego znaczenia, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że np. w Norwegii, z tego, co wiem, tego utworu można posłuchać tylko po godz. 23. Uznano, że jego tekst jest niewłaściwy dla młodych ludzi.