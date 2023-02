Ludzie nie wierzą, że jest z Polski. Blanka Stajkow pojedzie na Eurowizję?

A to ciekawe, że zwróciłeś na to uwagę. Może cię zaskoczę, ale jestem... dość wstydliwą osobą. Teledysk do tego numeru kręciliśmy, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni, więc naturalne dla nas było, że będę w bikini. Trudno, żebym w tropikach nad basenem była ubrana od stóp do głów (śmiech). Spoza tym jednak nie lubię epatować golizną, to nie mój styl. Bliższe mi, jeśli już, jest eksponowanie seksapilu ze smakiem. I tak też będzie podczas niedzielnego występu.