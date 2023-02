Dorota Wellman chwali "Pytanie na śniadanie". Mówi, co ją wkurza w "Dzień dobry TVN"

Od 15 lat Dorota Wellman z Marcinem Prokopem współprowadzą "Dzień dobry TVN", a wcześniej pracowali razem w konkurencyjnym programie śniadaniowym TVP. Do dziś dziennikarka uważnie śledzi "Pytanie na śniadanie" i wprost wymienia zalety tej produkcji. - Świetne studio - dobrze zrobione, z dobrą scenografią, z ciepłem, które jest w środku, a którego moim zdaniem u nas troszkę brakuje. U nas jest taka nowoczesność dosyć chłodna, ja bym to zmieniła - wyznała w rozmowie z Filipem Borowiakiem. Co więcej, Wellman podchodzi krytycznie do pewnego aspektu prowadzonego przez nią programu TVN, dostrzegając w tym przewagę śniadaniówki TVP. - Podoba mi się to, że są bardzo blisko ludzi, a my czasami w "Dzień dobry TVN" jesteśmy bardzo blisko celebrytów, co mnie wkurza. [...] Uważam, że "Pytanie na śniadanie" jest bliżej swojej publiczności - oceniła dziennikarka.