Gessler w ostatniej chwili zrobiła porządek w Łapach. Potem wszystko się zamknęło. Powrót "Rewolucji" do TV to dla nich wybawienie

Restauracja z fast foodem w małej podlaskiej miejscowości Łapy to jedno z tych pechowych miejsc, które swoją rewolucję przeżyło na 5 min przed pandemią. Na szczęście dla właścicieli Zdolnych Łap klienci wracają do jedzenia na mieście, a "Kuchenne rewolucje" do TVN.

Magda Gessler przemianowała Chicken Flow na Gospodę Zdolne Łapy, finałowa kolacja odbyła się 14 lutego