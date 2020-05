"Kuchenne rewolucje" w czasach pandemii bez taryfy ulgowej

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na każdym aspekcie codzienności i gospodarki. Czynności tak błahe, jak wyjście ze znajomymi do restauracji na obiad, przez wiele tygodni były jedynie wspomnieniem. Od połowy maja lokale w Polsce znowu mogły przyjmować gości, ale w nowym reżimie sanitarnym. Wiele miejsc nie przetrwało, inne ledwo przędą. A co z lokalami, które w tych niecodziennych warunkach akurat próbowały stanąć na nogi? Sprawdziliśmy, jak izolację i nowy reżim przechodzi restauracja, która była miejscem jednych z ostatnich "Kuchennych rewolucji".

Gdy tylko lokale gastronomiczne znowu się otworzyły na gości, Magda Gessler wraz z ekipą "Kuchennych rewolucji" wróciła na plan . Michał Brożonowicz, szef Constantin Entertainment Polska, producenta "Rewolucji" powiedział: - Gastronomia, jak chyba żadna inna branża, niezwykle dotkliwie odczuła skutki zamrożenia gospodarki. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od restauratorów usiłujących odnaleźć się w nowych, trudnych warunkach. Dzięki opracowanym procedurom produkcyjnym i sanitarnym, mogliśmy bezpiecznie rozpocząć zdjęcia, by dzięki talentowi Magdy Gessler pomóc zgłaszającym się do programu restauracjom.

- Jeśli granice nadal będą zamknięte i nie będzie turystów z zewnątrz, to może być ciężko - mówi nam otwarcie właścicielka. - Ludzie są, lub zaraz będą ubożsi. Sami się zastanawiamy, czy "pociągniemy", bo nadal trzeba płacić czynsze. Na kupce milionów nie było, bo po coś była ta "Rewolucja". Będę rozmawiać z właścicielem lokalu, jeśli uda się coś wynegocjować, to dobrze, jeśli nie, to zobaczymy, co dalej. Bądźmy dobrej myśli, bo chodzi jednak o pracę paru osób