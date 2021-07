Gessler jadła, właściciel płakał. Tak dziś wygląda restauracja po "Kuchennych rewolucjach"

Na co warto przygotować sobie osobne miejsce w żołądku to desery. W Schabowy Raz spróbowałyśmy szarlotki z lodami i bitą śmietaną (13 zł), lodów w pucharze podanych z owocami i bitą śmietaną (15 zł), ale to, co jest prawdziwą perełką, to "lodowa rozkosz otulona bakaliami na plastrze ananasa", czyli lody zapieczone pod bakaliową masą (15 zł). Warto zapytać o desery dnia – my trafiłyśmy na deser mascarpone (12 zł).