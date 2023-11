Gabriel Seweryn odszedł nagle w szpitalu. "Nie wiedziałem, co się działo w ostatnich miesiącach z Gabrielem. Dziś żałuję" mówi reżyser "Królowych życia"

- Ta wiadomość gruchnęła nagle, zupełnie nie byliśmy na nią przygotowani - mówi Piotr Wąsiński, reżyser i producent "Królowych życia". - I oczywiście bardzo, bardzo nas zasmuciła. Został żal tak ogromny, jak ogromna była sympatia do Gabriela. Wszyscy z ekipy programu bardzo go lubili, a wyjazdy do niego, do Głogowa, to zawsze były radosne dni na planie. Był dla wszystkich bardzo miły, wnosił do pracy swoje świetne poczucie humoru.