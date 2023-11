Chciał być Misterem Polski. "Wszędzie mnie pokazywali"

"Ok. godz. 15:30 pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu lek. Po ok. dwóch godz., kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny" - poinformowała rzeczniczka szpitala Ewa Todorov w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl.