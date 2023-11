Gwiazdy "Królowych życia" żegnają Gabriela Seweryna

Co wiemy o śmierci Gabriela Seweryna? Wiadomość o tragedii potwierdziła Eva Todorov z Głogowskiego Szpitala Specjalistycznego. Mężczyzna miał trafić na SOR z bólem w klatce piersiowej około godz. 15:30. Zostały wykonane badania i podano mu leki. Kiedy po dwóch godzinach wydawało się, że wszystko wraca do normy, doszło do zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji pacjent zmarł.