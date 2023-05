"Fubar" Netfliksa. Arnold Schwarzenegger... naprawdę powrócił!

"Fubar" to nowy komediowy serial akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Legendarny Arnie wciela się w agenta CIA, który na chwilę przed emeryturą musi wykonać jeszcze ostatnie zadanie. Ku jego zaskoczeniu ta akcja będzie mieć więcej wspólnego z jego bliskimi, niż by chciał... W serialu nie brakuje pościgów, scen walk, wybuchów i strzelanin. Jednocześnie dzięki mocnej obsadzie każdy odcinek pełen jest humoru. Jedną z agentek (Roo) gra Fortune Feimster, aktorka, komiczka i standuperka dwukrotnie nominowana do Critics' Choice Awards. W rozmowie z nami zdradziła swój sposób na rozśmieszenie Schwarzeneggera. Dała nawet mały pokaz, zobaczcie! Serial "Fubar" dostępny w całości na Netfliksie od 25 maja.