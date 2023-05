Firma Janachowskiej rezygnuje z telewizji, ale nie z programu

Izabela Janachowska, dawniej tancerka, a dziś prezenterka Polsatu i ekspertka branży weselnej od pięciu lat prowadzi w telewizji programy związane ze ślubną tematyką. Dawniej były to "W czym do ślubu" oraz "I nie opuszczę Cię aż do ślubu" emitowane na antenie TVN Style, a od jesieni 2021 roku, czyli od czasu gdy Janachowska przeszła do Polsatu, tancerka prowadzi "Ślubne pogotowie" firmowane swoim nazwiskiem.