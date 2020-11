Emocje wokół "Top Model" nie słabną. Decyzje stacji oceniają eksperci

To bez wątpienia była edycja inna niż wszystkie. 9. seria "Top Model" przejdzie do historii nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, która wielokrotnie krzyżowała plany uczestnikom i twórcom show, ale przede wszystkim za sprawą afery z Dominikiem D'Angeliką. Niechlubna przeszłość modela, który w 2011 roku został skazany za przestępstwo seksualne na nieletniej , stała się źródłem wizerunkowego kryzysu stacji tuż przed finałem show. Na stację, głównie w mediach społecznościowych, wylała się krytyka ze strony widzów. Kłopotów nie omieszkała też wytknąć TVN konkurencja .

Krótkie przeprosiny w finale wyemitowano na samym początku, przed transmisją na żywo z telewizyjnego studia. Odczytał je lektor. Sytuacji nie skomentowali w programie prowadzący, jurorzy, ani tym bardziej żaden z uczestników show. Usunięty Dominic D'Angelika nie pojawił się wśród obecnych na wybiegu uczestników show, ani też w żadnych fragmentach programu przypomnianych w czasie finału. Fani Dominika, których mimo jego przeszłości wciąż jest niemało, mieli to stacji za złe. O to, czy taka strategia stacji TVN w obliczu wizerunkowego kryzysu jest słuszna, zapytaliśmy ekspertów.

- Najważniejsze w tej grze medialnej jest to, żeby umieć się przyznać do błędu i przeprosić - podsumował prof. Dąbała.

- To jest bardzo ciekawa sprawa, bo TVN zajmuje się np. aferami kościelnymi, a z drugiej strony, jeśli się od kogoś wymaga, to od siebie także powinno się wymagać. Można by było się zastanowić (w kontekście tej sprawy) nad etyką działania stacji. Tego zamieść się pod dywan nie da, ale myślę, że reakcja powinna być bardziej zdecydowana – stwierdza, odnosząc się m.in. do lakonicznych przeprosin stacji opublikowanych w social mediach programu i powtórzonych na początku finału show.