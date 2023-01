Filip Tłokiński w "Marii Antoninie". Przystojniak z Polski w międzynarodowej produkcji

Filip Tłokiński zagrał w nowej produkcji CANAL+, "Maria Antonina", gdzie wcielił się w rolę Pierre'a Beaumarchais. To zrealizowany z niezwykłym rozmachem ośmioodcinkowy serial kostiumowy o kobiecie przekraczającej swoje czasy, ikonie mody, pierwszej influencerce Francji. Za scenariusz odpowiedzialna jest Deborah Davis, scenarzystka nominowanej do Oscara "Faworyty", reżyserzy to Pete Travis i Geoffrey Enthoven. W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Emilia Schüle. Polscy widzowie znają Tłokińskiego z "Kuriera", gdzie zagrał Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czy z "Geniuszy", w których wcielił się w postać Stanisława Ulama. Aktor jest synem legendy klubu Widzew Łódź, byłego piłkarza Mirosława "Tłoczka" Tłokińskiego. Spotkaliśmy się z Filipem na planie pod Paryżem, by opowiedział o swojej roli i... oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o znanego tatę.

