Filip Chajzer tłumaczy się z przegranej w "Milionerach". "Jakby nie było... wstyd"

"Dzięki dobrzy ludzie za te fajne komentarze, które nastąpiły po tych gorszych... Jak to się stało, że akurat ta informacja do mnie nie dotarła? Z setek, które codziennie przebijają się z mediów do głowy? Ciężko stwierdzić. Listopad i grudzień to zawsze mega intensywny czas i totalne skupienie na logistyce świątecznej akcji pomocy dla Powstańców. To mógł być też chwilowy detoks od netu, albo co też prawdopodobne - kac po urodzinach, które trwały na godziny przed wielką imprezą na Barbadosie. Jakby nie było... wstyd. Do Szkocji pojechać zawsze chciałem i pojadę. Wypije tam zdrowie wszystkich, którzy poczuli się lepiej dowalając gościowi z tv, który był nie tak idealny jak oni, ale jeśli to komuś pomogło - cudnie! Polecam się" – napisał w komentarzu na swoim profilu.