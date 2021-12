Potężna wpadka w "Milionerach". Żadna z odpowiedzi nie była właściwa

Po krótkiej analizie można łatwo odgadnąć, że osoba układająca to pytanie posiłkowała się Wikipedią, gdzie do niedawna podawano 31 maja 1859 r. jako datę, kiedy dzwon pierwszy raz zabił na londyńskiej wieży Big Ben. I jest to błąd, gdyż od tego dnia zegar na londyńskiej wieży zaczął odmierzać czas. Pierwszy dzwon zabrzmiał dopiero 11 lipca 1859 r.