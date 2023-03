Filip Chajzer bije się w pierś. Chwilę wcześniej żartował z gejów

- To były narodziny nowego Filipa faktycznie - odpowiedział Chajzer - Rozmawialiśmy o świętach w centrach handlowych, że można tam dostać ataku paniki. I wydawca krzyczy mi do ucha "Filip kończ, jest już przewała, musimy schodzić z anteny". Moja współprowadząca zaczęła zadawać kolejne pytania, a ja poczułem odpowiedzialność za ten program, no i powiedziałem, że ja sam zaraz dostanę ataku paniki, jak nie skończymy tej rozmowy. To się odnosiło do centrum handlowego, a potem mnie już poniosło... no mój błąd. Tak, rzeczywiście. Nieraz potem sam doświadczałem ataku paniki i wiem, że wtedy zje...em.