Festiwal muzyki i szydzenia z rządu. Tak TVN24 świętował 20-lecie

- Wiecie, gdzie jest hejt. Nie w wolnych mediach! - mówiła do zachwyconej publiczności Monika Olejnik. Zaraz po tym posypały się złośliwe aluzje do polityków PiS-u przeplatane słowami o miłości i wolności. Dziennikarze TVN24 w roli konferansjerów na koncercie jubileuszowym byli ostrzy i momentami bezpośredni. W przeciwieństwie do gwiazd muzyki, z których większość po prostu chciała grać.