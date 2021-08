Afera wokół TVN24. Werner, bardzo dyplomatycznie, zabrała głos

- TVN 24 pojawił się w dobrym momencie – akurat kończyłam studia. Wiedziałam, że przede mną długa droga. Ale to, co mi pomogło, to charakter – takie poczucie, że nic się nie dzieje od razu. Że do celu idzie się powoli i konsekwentnie. Że trzeba w to włożyć dużo pracy, że trzeba się uczyć, zdobywać doświadczenie, a w ten sposób także pewność siebie. Zawsze byłam cierpliwa - mówi.