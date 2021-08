Ostre spięcie na wizji. Wiceminister do Werner: "Pani pyta poważnie?"

- Mam jeden cytat dla pana ministra. "To kolejny element trwającej od wielu miesięcy nagonki władz na niezależne media i środowiska myślące inaczej niż rządzący. Restrykcje wobec niezależnych mediów i wolności słowa wkomponowują się we wciąż poszerzane mechanizmy represji i zastraszania społeczeństwa, co jest nieakceptowalne przez społeczność międzynarodową". Czy pan wie, co to jest za tekst? - spytała Anita Werner Jabłońskiego.