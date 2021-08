20 lat TVN24. Tak zmieniły się jej gwiazdy

- Pamiętam każdy szczegół, nawet to, jak byłam ubrana. Pamiętam, że byłam bardzo przejęta. Nagle usłyszałam w słuchawce, w uchu, "Jesteśmy na antenie" i to było to magiczne zdanie, które dało mi do zrozumienia, że jest to historyczny moment, w którym zaczynamy emisję TVN24 - mówiła w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów o początkach pracy stacji. - Nie znam chyba żadnej innej osoby spoza TVN-u, która w jednej firmie pracowałaby 20 lat. To tylko świadczy o tym jak fantastyczne możliwości rozwoju tutaj dostałam - mówiła.