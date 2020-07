Jolanta Pieńkowska wraca do pracy. Została gospodynią programu w TVN24

W czwartek 2 lipca Jolanta Pieńkowska po raz pierwszy poprowadziła "Fakty po południu" w TVN24. Program emitowany jest codziennie od godz. 16:00 do 17:30 na kanale TVN24.

"Fakty po południu" prowadzą Anita Werner, Piotr Marciniak i Diana Rudnik. Jolanta Pieńkowska po roku nieobecności wróciła do pracy z początkiem grudnia 2019 na antenę TVN24 BiS. Prowadziła "Fakty o świecie".

ZOBACZ: Jolanta Pieńkowska zaskoczona na wizji

Jolanta Pieńkowska związana jest z TVN-em od 2006 r. Do 2014 r. współprowadziła "Dzień Dobry TVN", a na antenie TVN Style była gospodynią "Miasta kobiet". We września 2014 roku przeszła do TVN24 BiS.