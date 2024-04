Fani zadrżeli. Pokazała się w sieci cała we krwi

Opis jest krótki: słowo "loading" (ang. ładowanie) z podkreśloną literą "A" oraz oznaczenie oficjalnego profilu produkcji. Wiadomo więc, że chodzi o promocję i zdjęcia z planu drugiego sezonu serii, który już wkrótce trafi do streamingu. Co nieco z fabuły zdradza zwiastun, który dopiero co ukazał się w sieci. Do obsady dołączy Annabeth Gish ("Zagłada domu Usherów"), która wcielała się w postać terapeutki w "Słodkich kłamstewkach" w latach 2011–2015.