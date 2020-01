"Chilling Adventures of Sabrina": Nastoletnia czarownica powraca z jeszcze mroczniejszym sezonem

Nastoletnia czarownica powraca. Netflix zapowiada nowy, mroczny sezon serialu, który wywróci życie bohaterów do góry nogami.

"Chilling Adventures of Sabrina" to owszem, opowieść o przygodach nastoletniej czarownicy, ale ma niewiele wspólnego z niewinnym serialem komediowym z lat 90. To adaptacja komiksu o tym samym tytule, niepozbawiona humoru, ale i mrocznych wątków naszpikowanych czarną magią.