Fani czekali pięć lat. Hit wszech czasów powraca

Najnowsze doniesienia stoją więc w sprzeczności z doniesieniami portalu "Deadline" sprzed kilku miesięcy, kiedy to portal informował, że kontynuacja nie będzie spin-offem (w przeciwieństwie do serialu "Pearson"). Bliżej ma jej być natomiast do seriali proceduralnych w rodzaju "CSI" czy "NCIS", gdzie wspólnym mianownikiem są lokalizacja i główne postaci, ale nowe wątki zamykane są w ramach pojedynczych odcinków, stanowiących niejako odrębne całostki. I w tym kontekście sprawdziły się początkowe przewidywania: akcja ma być osadzona, jak zdradza już sam podtytuł, w Los Angeles. Przypomnijmy, że w oryginale widzowie oglądali ulice wspomnianego Nowego Jorku, a konkretnie Manhattanu.