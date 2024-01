Fala komentarzy po wywiadzie Zbigniewa Łuczyńskiego z Szymoną Hołownią. Padły porównania do Holeckiej

- Nawet ci, którzy często podśmiewają się z tego na sali sejmowej i mówią, że Sejm zmienił się w show, tak po cichu cieszą się z tego i z tego korzystają, bo to, co mówią i to, co mają do przekazania swoim odbiorcom, dociera do większej rzeszy ludzi - stwierdził lider Polski 2050, dodając: - Polacy się cieszą, że mają demokrację, że mogą zobaczyć efekty swojego wyboru na żywo i że nikt niczego przed nimi nie ukrywa.