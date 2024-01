TVP płaciła za komentarze na wizji. "Ludzie z ujawnionej listy są wściekli"

W środę 17 stycznia na łamach Wirtualnej Polski pojawił się tekst na temat wynagrodzeń dla ekspertów i ekspertek, pojawiających się w programach TVP. To temat, który trafił do mediów za sprawą europosła Krzysztofa Brejzy. Opublikował on pozyskane w trybie informacji publicznej rewelacje o kwocie 500 zł wypłacanej za występy na antenie publicznej stacji. Rekordzista, który pojawiał się najczęściej, zarobił w ten sposób w ubiegłym roku prawie 300 tys. zł.