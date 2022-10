"Fakty" nie przepuściły takiej okazji. TVN przez 4 minuty wyśmiewał Kaczyńskiego

Mazur przytoczył też słowa ministra rolnictwa, które następnie skontrował wypowiedzią prof. Macieja Skorupskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert podważył słowa prezesa PiS ("Mnie to bezpośrednio ci leśnicy opowiadali. Do dziś pamiętam, to był 1998 r."), mówiąc wprost, że leśnicy nie zajmują się sadzeniem ziemniaków dla dzików. A jeśli już, to stosują topinambur.