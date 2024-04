Ewa Florczak znowu w "Klanie. Nie będzie już farmaceutką

- Przychodzili ludzie do teatru, kiedy grałam spektakl, ale nie przychodzili tam dla mnie, tylko dla Ewy Olszańskiej. [...] Jak wychodziłam na scenę to zawsze był szum na sali: "O, to ta z 07, to ta z 07". To bardzo rozpraszało i dekoncentrowało mnie, i moich kolegów. Wybijało nas z rytmu, bo było to dość głośne - wspominała w Plejadzie.