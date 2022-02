Eurowizja 2022. Polacy wybrali kandydata. Wiemy, kto poleci do Turynu

Konkurs Piosenki Eurowizji rozpocznie się we wtorek 10 maja i potrwa do soboty 14 maja. Koncerty zostaną zorganizowane w hali PalaOlimpico w Turynie we Włoszech. Kraj ten wywalczył prawo do organizacji 66. Konkursu Piosenki Eurowizji po zeszłorocznym zwycięstwie grupy Maneskin w Rotterdamie.