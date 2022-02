Eurowizja 2022. Na kogo stawia Halina Frąckowiak? "Ten ktoś będzie musiał zachwycić też zagraniczną publiczność"

- Jasne, słyszałam o nich wcześniej. Ale nie będę się kierować tym, kogo znam lepiej czy dłużej. Zależy mi na tym, by dowiedzieć się, co się u nich ostatnio wydarzyło pod względem artystycznym i jaki to miało wpływ na to, co obecnie prezentują. Podczas tego typu konkursów i rywalizacji czasem świetnie wypadają osoby, które niekoniecznie mają największy dorobek czy szanse wynikające z dotychczasowych osiągnięć. Zdarza się też, że ktoś po prostu ma swój dobry dzień i wypada lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Czasem bywa też odwrotnie: ktoś świetny nie zdobywa laurów, bo jego dzień jest gorszy.