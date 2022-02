Eurowizja 2022: Edyta Górniak komentuje szanse Krystiana Ochmana w Turynie. Ma dla niego jedną radę

19 lutego Krystian Ochman wygrał polskie preselekcje do tegorocznego konkursu Eurowizji. Decyzją nie tyle jurorów, co widzów, którzy w SMS-owym głosowaniu mieli decydujący wpływ na wybór reprezentanta. To właśnie zwycięzca 11. edycji programu "The Voice of Poland" pojedzie w maju do Turynu.