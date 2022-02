Krystian Ochman podziękował fanom. Zdradził, co szykuje na Eurowizję

Tym razem wybór reprezentanta Polski powierzono nie ekspertom Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy z TVP, którzy rok temu wysłali do Rotterdamu Rafała Brzozowskiego, co jurorom, a przede wszystkim widzom. To właśnie ci ostatni za sprawą SMS-owego głosowania mieli bowiem decydujący wpływ na to, kto wygra preselekcje.