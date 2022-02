Eurowizja 2022. Polak w pierwszej trójce faworytów. Oto z kim powalczy

Wielkimi krokami zbliża się 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, który w tym roku zagości w Turynie. Poznaliśmy już polskiego reprezentanta. Choć o wyjeździe do bajecznych Włoch marzyło 130 kandydatów, bilety lotnicze kupi Krystian Ochman. Jego wybór wcale nie był oczywisty. Jury było za tym, by Polskę reprezentowała Daria. Pojawiają się głosy, że ekspertom nie podobało się nastawienia Ochmana do konkursu, ale przede wszystkim do jego promocji.