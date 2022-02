Lidia Kopania o nieudanym występie podczas eliminacji do Eurowizji: "Miał taki być"

W sobotni wieczór TVP 2 transmitowała na żywo koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". Jedną z artystek, która chciała reprezentować Polskę na konkursie w Turynie, była Lidia Kopania. Niestety występ nie należał do udanych. Piosenkarka zaśpiewała nieczysto już na samym początku, co od razu odebrało jej pewność siebie. O udanym wykonaniu "Why does it hurt" nie było mowy.