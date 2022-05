Eurowizja 2022: Aleksander Sikora skomentował głosy z Ukrainy. Celowo wprowadził widzów w błąd?

Warto przypomnieć, że dzielenie punktacji między jurorów i widzów to celowy mechanizm wymyślony przez twórców Eurowizji. Nigdy nie chciano, by konkurs stał się wyłącznie plebiscytem sympatii i antypatii pomiędzy europejskimi narodami. Punktacja jurorów zawsze co do zasady miała równoważyć głosy publiczności. To dlatego najczęściej głosy krajowych jurorów nie pokrywają się z wyborami widzów. Zwróciła na to uwagę jedna z użytkowniczek Twittera.