Eurowizja 2022: Kicz, absurd i fala wsparcia dla Ukrainy

Reprezentant Szwajcarii nauczył się grać na gitarze, będąc żołnierzem szwajcarskiej armii, co jest żywym dowodem na to, że neutralne państwa nie powinny jej jednak utrzymywać. Francuzi wysłani natomiast do Włoch zespół z Bretanii, czyli rejonu, z którego sami mają nieustanną i bezlitosną "bekę" - to trochę tak, jakby Polska wysłała reprezentację Podlasia na konkurs używania przyimków. Norwegowie ponieśli poprzeczkę absurdu, wskakując na scenę w żółtych maskach wilków.