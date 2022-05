Eurowizja 2022. Sierocki ocenia szanse Krystiana Ochmana. Są wysokie, ale jest jedno ale

- Najmocniej trzymam kciuki za Krystiana Ochmana. Jego występ w koncercie półfinałowym, a także na próbie generalnej, którą oceniają jurorzy, był fantastyczny. Chłopak ma we krwi śpiewanie, niepotrzebna mu cała otoczka, najważniejszy jest jego głos i to, co jest ważne, co wyczuwają ludzie, że ten głos płynie prosto z serca, czuje się emocje w jego śpiewaniu i taką prawdę, która w muzyce jest mega ważna. I Krystian ma to w genach – zachwalał w rozmowie z "Faktem".