Eurowizja 2022. Który w kolejności wystąpi Krystian Ochman z Polski podczas finału?

Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 kolejność występów

W piątek ogłoszono oficjalną listę wszystkich krajów, których reprezentanci zawalczą w finale. To 25 występów. Wśród nich reprezentant Polski, Krystian Ochman. Przypomnijmy, że 20 wykonawców/zespoły wybiera się drogą głosowania w dwóch półfinałach. Nie uczestniczą w nich artyści z pięciu krajów, czyli tzw. Wielkiej Piątki. Należą do nich: Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania i ma to związek z tym, że te kraje płacą najwyższe składki na rzecz Europejskiej Unii Nadawców.