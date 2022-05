Eurowizja 2022. Czy Polska awansowała do finału?

W drugim półfinale 66. Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 zobaczyliśmy występy wykonawców z 18 krajów. Tylko 10 reprezentantów mogło awansować do finału. Co zrozumiałe, nas najbardziej interesował występ Krystiana Ochmana, który pojawił się na scenie z numerem 14. Polak zaśpiewał utwór "River", który na szczęście przypadł do gustu innym krajom i tym samym Ochman będzie mógł powalczyć w sobotę o wygranie imprezy, która do tej pory ciągle nam umykała. Tylko Edyta Górniak w 1994 r. była o krok od zwycięstwa, zajmując wówczas 2. miejsce.