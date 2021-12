Elżbieta z "Rolnika" sprzedaje dom. Nie uwierzycie, za ile

Niestety parze nie wyszło. Elżbieta przyznała w finałowym odcinku, że bardzo się pomyliła co do mężczyzny. Nie kryła, że została upokorzona i zraniona. Widzowie programu okazali jej ostatnio sporo wsparcia, zachęcając, by nie rozpamiętywała przeszłości i wciąż wierzyła w swoją wartość. Rolniczka podziękowała im za słowa otuchy.