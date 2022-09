Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z apelem. Podkreśliła bardzo ważną rzecz

- To są ludzie, którzy widzą i doświadczają tego, co piszecie o nich w sieci. W związku z tym, zanim naskrobiecie coś anonimowo w Internecie, to pamiętajcie o tym, że po drugiej stronie też jest człowiek […]. Pozwólmy innym na podejmowanie własnych decyzji. Nawet jeśli te decyzje są niezgodne z tym, co sami byście zrobili albo są dla was totalnie abstrakcyjne lub dziwne, to może właśnie możecie wykorzystać taki eksperyment to tego, aby obserwować, jaki wpływ ma to na rozwój relacji. Po prostu obserwować z zaciekawieniem i szacunkiem dla tej odrębności i różnorodności ludzkich decyzji - stwierdziła.